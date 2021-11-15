Tarlasını sürmeye giden yaşlı adam oğlu tarafından ölü bulundu

Bilecik’te tarlasını oğlu ile sürtmeye giden yaşlı adam bir süre sonra ’Yoruldum’ diyerek kenara oturdu. Tarlayı oğlu sürmeyen devam eden adam bir süre sonra oturduğu yerde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçuören köyünde yaşayan Ahmet Nar (56) Kurçak mevkiinde bulunan tarlasını oğlu Mehmet Nar (21) ile birlikte sürmeye gitti. Ahmet Nar tarlanın yarısını sürünce ’Yoruldum’ diyerek kalan kısmı sürmesi için traktörü oğluna verdi. Tarladan 100 metre ileride ağacın altında dinlenmeye giden Ahmet Nar’dan haber alamayan oğlu Mehmet Nar hemen babasının yanına gitti. Babasını yerde yatar vaziyette bulan oğlu hemen durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri şahsın öldüğünü anlayarak, durumu jandarma haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ilk izlenimde kalp krizinden öldüğü belirtilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.