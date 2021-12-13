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Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

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Kırklareli’nde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde İ.O. ile Y.D., E.K. ve A.A. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre kavgaya dönüştü. İ.Ö. bıçakla Y.D., E.K. ve A.A.’yı bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Y.D. ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü. E.K. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kavgada kullandığı bıçak ise denizde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 17:16
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