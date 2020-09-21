Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti

Esenyurt’ta kamyonet ile seyyar satış yapan şahıs, kendisini uyaran zabıtaya iddia göre silah gösterip ayağının üstünden kamyonetle geçip kaçtı. Şahıs kısa sürede yakalanırken, zabıta hastanede tedavi altına alındı. Seyyar satıcının eşi ise kamyonetin çekilmemesi için uzun süre ekiplere direndi.
Eşi uzun süre direndi
Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri söz konusu kamyoneti incelemek üzere otoparka çekmek istedi. Bu sırada polisin karşısında duran kadın polislere bir süre direndikten sonra ikna olarak kamyonetin önünden çekildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.