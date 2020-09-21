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Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti

ESENYURT'TA KAMYONET İLE SEYYAR SATIŞ YAPAN ŞAHIS, KENDİSİNİ UYARAN ZABITAYA İDDİA GÖRE SİLAH GÖSTERİP AYAĞININ ÜSTÜNDEN KAMYONETLE GEÇİP KAÇTI. ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANIRKEN, ZABITA HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI. SEYYAR SATICININ EŞİ İSE KAMYONETİN ÇEKİLMEMESİ İÇİN UZUN SÜRE EKİPLERE DİRENDİ.

Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti

Esenyurt’ta kamyonet ile seyyar satış yapan şahıs, kendisini uyaran zabıtaya iddia göre silah gösterip ayağının üstünden kamyonetle geçip kaçtı. Şahıs kısa sürede yakalanırken, zabıta hastanede tedavi altına alındı. Seyyar satıcının eşi ise kamyonetin çekilmemesi için uzun süre ekiplere direndi.

Olay, Osmangazi Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kamyonet ile sebze satışı yapan N.A. isimli satıcıya zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Yaşanan tartışma üzerine zabıtaya silah çektiği iddia edilen satıcı, Yücel Atmaca isimli zabıta memurunun ayağının üstünden geçerek kaçtı. Atmaca hastaneye kaldırılırken N.A. ise evinin sokağında polis tarafından gözaltına alındı.

Eşi uzun süre direndi

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri söz konusu kamyoneti incelemek üzere otoparka çekmek istedi. Bu sırada polisin karşısında duran kadın polislere bir süre direndikten sonra ikna olarak kamyonetin önünden çekildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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