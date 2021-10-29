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TCDD’dan 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili açıklama

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki trenin 2 vagonunun raydan çıkmasıyla ilgili TCDD’dan yapılan açıklamada, "Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur" denildi.

TCDD’dan 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili açıklama
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki trenin 2 vagonunun raydan çıkmasıyla ilgili TCDD’dan yapılan açıklamada, "Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur" denildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, içinde yolcu bulunmayan trenin test sürüşündeyken makas geçişi sırasında 2 vagonu raydan çıkarak devrildi. Konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) yapılan açıklamada, "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğim neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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