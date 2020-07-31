Olay, bugün sabah 11.30 sıralarında Beyliküzü Haramidere metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bayramlaşmak için ailesinin yanına giden bir kadın, metrobüsten inip üst geçitten geçtiği esnada gaspçının hedefi oldu. Gaspçı üst geçitte kesici alet ile kadının önünü kesip tehdit ederek telefonunu aldı. Kadının bağırışları üzerine olayı fark eden vatandaşlar, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ile şüpheliyi karakola götürdü.
Tehditle cep telefonunu gasp eden şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı
HARAMİDERE METROBÜS DURAĞINDAN İNEN BİR KADININ CEP TELEFONUNU KESİCİ ALETLE TEHDİT EDİP GASP EDEN ŞÜPHELİ, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI.
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