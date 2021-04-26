Tekel bayisi deposunu meyhaneye çevirmişler

Avcılar’da meyhaneye çevrilen tekel bayisinin deposunda içkili eğlence düzenleyerek Covid-19 salgınını hiçe sayan 14 kişiye 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi’nde faaliyet gösteren bir tekel bayisinin deposunun meyhaneye çevrildiği bilgisini aldı. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu tekel bayisinin deposuna dün operasyon düzenlendi. Kapısı kilitli olan ancak içeride eğlence yapan şüphelileri belirleyen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye baskın düzenledi. Kısıtlama nedeniyle kapalı olması gereken saatte tekel bayisinin meyhaneye çeviren iş yeri sahibi H.A. gözaltına alındı. Bayinin arka bölümünde 14 şahsın bulunduğu ve masalarda sosyal mesafeye aykırı şekilde bir arada oturularak alkol kullanıldığını gören polis, iş yeri sahibi H.A. ve içeride bulunan 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden toplam 48 bin 566 lira idari para cezası uyguladı.