Tekeri patlayan hafriyat kamyonunun dorsesi alev alev yandı

Çekmeköy’de seyir halindeyken bir kamyonun lastiğinin patlaması sonucu dorsesi alev alarak yandı. Yangın sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Karameşe yönetimindeki 34 HZL 80 plakalı hafriyat kamyonu ile Çekmeköy’de Şile otobanında Ümraniye istikametinde seyir halindeyken, dorsenin lastiği patlayınca yangın çıktı. Patlama sonucu dorse lastiklerin yandığını fark eden kamyon şoförü Karameşe, aracının çekici kısmını ayırarak 50 metre ileri park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla trafikte aksamalar meydana geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

Kamyonun tekerinin patlaması sonucu yangının çıktığını belirten kamyon İzzet Karameşe, “Trafikte seyir halindeyken lastik patlayarak duman çıktı. Kenara çektim dorsesi alev almaya başladı. Çekiciyi sökerek son anda kurtardık. Kamyonda harfiyat yoktu kum yüklüydü” diye konuştu.