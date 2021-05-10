Tekerleği patlayan araca çarptı: 2 yaralı

Merter D-100 Karayolu’nda seyreden ticari kamyonet sürücüsü, sağ şeritte tekerleği patlayan otomobile çaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri trafik akışını 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı trafikte araç kuyruğu oluştu. Kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.