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Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla düzenlenen operasyonda ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve şu anda aktif görevde bulunan 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı olmak üzere 10 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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