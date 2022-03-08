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Tekirdağ’da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

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Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tütün ürünlerine savaş açtı. 3 operasyonda 1 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.

Tekirdağ’da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
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Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tütün ürünlerine savaş açtı. 3 operasyonda 1 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 50 bin 760 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Meydana gelen 3 olayda toplam 5 şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

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