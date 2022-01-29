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Tekirdağ’da 17’si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı

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Tekirdağ il genelinde düzensiz göçe yönelik yapılan huzur uygulamasında 17’si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da 17’si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı
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Tekirdağ il genelinde düzensiz göçe yönelik yapılan huzur uygulamasında 17’si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı.

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Tekirdağ il genelinde düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 4 bin 930 şahsın GBT sorgusu yapılarak, farklı suçlardan aranan 13 şahıs, yoklama kaçağı 16 şahıs ve düzensiz göçmen statüsünde 17 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda bin 91 araç kontrol edilerek 73 araç sürücüsüne 111 bin 687 TL cezai işlem uygulandı. 79 metruk bina, 112 umuma açık yer, 20 tır parkı ve terminal 76 işyeri denetlenerek, herhangi başka bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uygulama sona erdi.

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