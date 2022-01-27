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Tekirdağ’da 2 kilo eroin ele geçirildi

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ’da 2 kilo eroin ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesine dışarıdan uyuşturucu madde getirerek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. İlçe girişinde durdurulan araçta ve araçtaki 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet poşet içerisinde 2 kilogram eroin ve bir miktar uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Y., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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