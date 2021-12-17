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Tekirdağ’da 360 litre sahte içki ele geçirildi

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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 360 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ’da 360 litre sahte içki ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 360 litre sahte içki ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi’nde ikamet eden S.Ş.’nin rakı imal ederek satış yaptığı duyumunun alınması üzerine, şahsın ikametinde Jandarma KOM Şube ve Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla arama yapıldı. Arama sonucunda şişelere ve bidonlara doldurulmuş vaziyette 360 litre sahte içki ve 1 adet rakı kaynatma düzeneği ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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