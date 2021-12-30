Tekirdağ’da 7 ton sahte içki ele geçirildi: 52 kişi yakalandı

Tekirdağ il genelinde yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik aralık ayında 140 adrese düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 7 ton sahte içki ele geçirilirken, 52 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yılbaşına sayılı günler kala sahte içki zehirlenmelerinin artması üzerine emniyet ekipleri, sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak, sahte alkollü içki satış ve imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı tedbirleri kapsamında da sahte alkol kullanıma bağlı sorunların önlenmesi amacıyla, il genelinde Aralık ayı boyunca 93 iş yerinde ve 39 ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 301 şişe sahte alkollü içki, 6 ton 963 litre sahte alkollü içki, 245 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi. Bu süreçte toplam 52 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.