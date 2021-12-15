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Tekirdağ’da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ’da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ayaspaşa Mahallesi’nde bir işyerinde kaçak tütün satıldığı ihbarını alan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri işyerine yaptıkları operasyonda 93 kilogram kıyılmış açık tütün, 1600 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 1000 adet bandrolsüz boş makaron, 168 adet kesilmiş halde mükerrer olduğu değerlendirilen makaron bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili olduğu belirlenen G.Ö., A.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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