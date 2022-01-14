Tekirdağ’da aracın 4 tekerini birden çaldılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki aracın 4 lastiğini çaldılar.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait evin önünde park halindeki otomobil gece saatlerinde kriko yardımı ile kaldırılıp altına kaldırım taşı konularak otomobilin dört lastiği jantlarla birlikte çalındı. Sabah arabasına binmek için aşağıya inen vatandaş ise gördüğü manzara karşısında şok olarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis olayın faillerini yakalamak için kısa sürede çalışma başlattı.