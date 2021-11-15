Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 10 yaralı

Tekirdağ’da ormanlık alanda iki grubun arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucu 10 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 10 yaralı
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Tekirdağ’da ormanlık alanda iki grubun arasında yaşanan bıçaklı kavga sonucu 10 kişi yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma iki grup da birbirine bıçaklarla saldırdı. Olayda T.K., H.Ş., B.Ş., H.K., H.Ş., M.A.E., Ş.Ç., F.C., Ö.K. ve M.A. adlı 10 kişi yaralandı.

Yaralılar civar hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

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