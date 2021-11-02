Tekirdağ’da bir haftalık operasyonlarda 75 kişi tutuklandı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince düzenlenen bir haftalık operasyonlarda yakalanan 222 kişiden 75’i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom/Asayiş/Narkotik konularıyla ilgili, bir haftada müdahale edilen çalışmalarda, 74 olayda, satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 17 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polisin operasyonlarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olmak üzere toplamda yakalanan 222 şahıstan 75’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.