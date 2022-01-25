Tekirdağ’da bir kamyonet dolusu makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kamyonet dolusu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahsa işlem yapıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Çorlu ilçesinde 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda, 40 bin 660 adet içi doldurulmuş makaron, 530 bin adet bandrolsüz boş makaron, 22 bin 800 adet tapdk bandrollü boş makaron, 21 kilogram mükerrer bandrollü tütün, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 3 şahsa işlem yapıldı.