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Tekirdağ’da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen edilen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ’da DEAŞ bağlantılı bir kişi yakalandı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen edilen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde DEAŞ ile bağlantılı bir şüphelinin olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A.’yı yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ilk işlemlerinin ardından sorgusu için emniyete götürdü. Şahsa ait elektronik materyallerde inceleme alındı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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