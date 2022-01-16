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Tekirdağ’da ev yangını: 1 ölü

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da ev yangını: 1 ölü
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Yangın, Çobançeşme Mahallesi Serdar Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında evde yalnız yaşayan Tekin Şahin’in (46) hayatını kaybettiği belirlenirken, dumandan etkilenen binadaki 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Şahin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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