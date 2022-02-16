banner4556

Tekirdağ’da evde tüp patladı: 2 yaralı

banner4664

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir evde sabah saatlerinde tüp patladı. Patlama sonrasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da evde tüp patladı: 2 yaralı
banner4583

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir evde sabah saatlerinde tüp patladı. Patlama sonrasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

banner4336

Olay, sabah saatlerinde Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan K.’ye (59) ait bir evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangını gören mahalle halkı itfaiye gelene kadar müdahale etti. Hayrabolu itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmasının ardından evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çıkan yangın sonrasında Babaanne Nazliye K. (79) ve zihinsel engelli torunu Nazlı K. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Nazlı K. (19) Çorlu Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildiği, babaanne Nazliye K.’nin (79) durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yaralı şahin tedavi altına alındı
Yaralı şahin tedavi altına alındı
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666