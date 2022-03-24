Tekirdağ’da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde ikamet eden A.G. (29) evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve evine gelen şahıslara satışını yaptığının duyumu alınması üzerine Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 285 gram toz esrar, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde imalatında kullanılan şişelenmiş halde sıvı asit ve aseton, uyuşturucu madde tartımında ve içiminde kullanılan cam huni ve malzemeler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca evde bulunan E.G., G.G., M.B., M.P., ve B.Ş. hakkında Tekirdağ Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan A.G. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.