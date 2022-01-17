banner4556

Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü

banner4336

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü
banner4581

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene- Edirne yolu Misinli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. hakimiyetindeki 59 ADH 210 otomobil, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgeye gelen ekipler, hızlı bir şekilde tırın arkasına çarptıktan sonra hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

banner4575

Sürücü C.A. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, M.Ş. ve S.G.’nin ise cesetleri çıkarılarak savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi.

Kaza bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ünlü sanatçıdan, Sezen Aksu’ya tepki
Ünlü sanatçıdan, Sezen Aksu’ya tepki
  1. MAGAZİN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349