Tekirdağ’da hırsızlık olayları kamerada: 3 gözaltı

Tekirdağ’da farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin 3 şahıs gözaltına alınırken, hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ertuğrul Mahallesi Peştemalci Caddesi’ndeki bir adreste şüpheli bir şahsın ikamete girip müştekiye bıçak çekerek ikametten 2 adet yüzük, 300 TL para, cep telefonu, sırt çantası ve giyim eşyalarının çalınması olayı ile ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın H.O. olduğu tespit edildi. Şahıs Aydoğdu Mahallesi’nde görülmesi üzerine kovalama sonucu Yasemin Sokak’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden olayda kullandığı bıçak, 11 adet bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 TL ve sırt çantası ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz, Eskicami-Ortacami ve Aydoğu mahallelerinde motosiklet, otodan hırsızlık ve işyerinden olmak üzere meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili de çalışma yapan polis ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan araştırmalarda ve kamera görüntüsünden B.D.’nin her üç olayın da şüphelisi olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan B.D. üç olayı da itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Hırsızlık anları kameralara yansıdı

Yavuz Mahallesi’nde bir adreste cep telefonu ve para çalan U.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Her 3 şahıs Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki sorgulamalarının Tekirdağ Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Meydana gelen hırsızlık olayları çevrede ve işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.