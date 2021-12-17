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Tekirdağ’da kaçak içkiye geçit yok

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Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde 19 ayrı adrese yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde şişelenmiş sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ’da kaçak içkiye geçit yok
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Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde 19 ayrı adrese yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde şişelenmiş sahte içki ele geçirildi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde son dönemde sahte alkol kullanımı sebebiyle artan ölüm olayları sebebiyle operasyon gerçekleştirildi. Merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 19 adreste yapılan aramalarda 117 litre sahte alkollü içki, 40 litre etil alkol, 3 adet anason ele geçirildi. 16 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

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