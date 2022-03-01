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Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu: Binlerce malzeme ele geçirildi

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Tekirdağ il genelinde kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda binlerce malzeme ele geçirilirken, 22 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu: Binlerce malzeme ele geçirildi
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Tekirdağ il genelinde kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda binlerce malzeme ele geçirilirken, 22 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik son süreçte 16 iş yeri, 9 ikamet, 6 araç ve 2 depoya yönelik arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yaklaşık bin 500 adet kaçak cep telefonu ve tablet aksesuarı ele geçirildi.

Tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı kapsamında yapılan aramalarda, 432 bin 340 adet dolu makaron, 105 bin 200 adet boş makaron, 121 kilogram tütün, 1,3 kilogram nargile tütünü, 12 adet elektronik sigara kiti, bin 160 adet sigara sarma kağıdı, 26 adet kesilmiş bandrol, 5 adet sigara doldurma makinesi, 2 adet hava kompresörü ele geçirilirken, 2 adet sigara imalathanesi deşifre edildi.

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Meydana gelen 16 olayda toplam 22 şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

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