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Tekirdağ’da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle 14 işçi hastanelik oldu.

Tekirdağ’da kimyasal gazdan zehirlenen 14 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle 14 işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ergene Kırkgöz Mahallesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında gece saatlerinde ozon makinesinde arıza meydana geldi. Yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 14 işçi zehirlendi. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy’deki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 14 işçinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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