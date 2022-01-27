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Tekirdağ’da makaron operasyonu: 9 gözaltı

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Tekirdağ genelinde düzenlenen operasyonlarda yüzbinlerce makaron ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da makaron operasyonu: 9 gözaltı
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Tekirdağ genelinde düzenlenen operasyonlarda yüzbinlerce makaron ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 farklı adres ve 3 araca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 187 bin 980 adet bandrolsüz içi tütünle doldurulmuş makaron, 29 adet 1 kilogramlık mükerrer bandrollü tütün, 19 bin 450 adet sigara sarma kağıdı, 552 bin 800 TAPDK bandrolü bulunmayan içi boş makaron, 117 adet mükerrer olarak kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Meydana gelen 6 olayda toplam 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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