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Tekirdağ’da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde motosikletin bariyerlere çarptığı kazada genç bir kız hayatını kaybederken, sürücü de ağır yaralandı.

Tekirdağ’da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde motosikletin bariyerlere çarptığı kazada genç bir kız hayatını kaybederken, sürücü de ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza TEM Otoyolu Çorlu gişeleri çıkışında Velimeşe-Çorlu yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Ergene istikametine seyreden Gürkan P. (20) idaresindeki 16 NFS 24 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere çarptı. Sürücü ile motosiklette bulunan Esra Yüksel (19) bariyerlerin arkasına savruldu. Esra Yüksel olay yerinde can verirken, ağır yaralanan sürücü Gürkan P. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni de Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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