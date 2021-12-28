Tekirdağ’da silah kaçakçılarına dev operasyon: 10 kişiden 6’sı tutuklandı

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişiden, 6’sı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına göz açtırmıyor. Polis ekiplerince yaklaşık 6 ay önce yapılan çalışmalar neticesinde silah kaçakçılığına yönelik bazı şüpheli şahıslar ve adresler takibe alındı. Gerekli takip ve tespit çalışmaları sonucunda polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçuna yönelik Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde eş zamanlı olarak 17 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çeşitli çap ve markalarda 23 adet ruhsatsız tabanca, 178 adet 9 mm tabanca fişeği, 13 bin 600 TL sahte para, 2 adet av tüfeği ve 60 adet av fişeği ile çok miktarda çeşitli silah aparatları ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli şahıstan R.O, U.Ç, B.T, M.S, A.T ve S.T olmak üzere 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece “Silah Ticareti Suçundan” tutuklanarak, cezaevine gönderildi.