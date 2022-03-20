Tekirdağ’da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Tekirdağ’da ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde torbacı veya sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda iki farklı olayda 2 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslarla birlikte daralı ağırlığı 9,5 gram olan 11 fişek metamfetamin ele geçirildi. Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde iki adres ve Karadeniz Mahallesi’nde bir adreste yapılan aramalarda 67 gram meteamfetamin, 11 fişek 1.6 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hap, 2.1 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet kilitli şeffaf poşet, 40 adet siyah renkli naylon eldiven, uyuşturucu madde satışında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili F.E., S.S., A.T., B.A. ve S.K. isimli 5 şahıs yakalandı. Şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, suça sürüklenmiş çocuk yaştaki B.A. işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen F.E. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği vurgusu yapıldı.