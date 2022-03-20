banner4556

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü

banner4664

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü
banner4582
banner4336

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevre Yolu İstanbul istikameti Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (38) idaresindeki 59 T 0327 plakalı ticari taksi, İstanbul istikametine seyir ederken yaya S.K.’ye (28) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K., kaldırıldığı NKÜ Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ticari taksi sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gürsu Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi
Gürsu Belediyesi’nin kurslarına yoğun ilgi
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666