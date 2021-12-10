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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 190 kişiden 30’u tutuklandı

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Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 190 kişiden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 190 kişiden 30’u tutuklandı
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Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 190 kişiden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde, 12 bin 474 adet ecstacy-sentetik ecza hap ve 21 bin 270 TL para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 190 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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