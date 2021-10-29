banner4551

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
banner3909
banner4336

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yaklaşık 2 aylık bir çalışma yapıldı. Bu süreçte tespit edilen 6 hedef şahsın karıştığı 10 ayrı olaydaki yakalamalarda, satışa hazır halde, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet cam uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenerek, 6 hedef şahıs yakalandı.

Şüpheli 6 şahıs Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gestaş feribotlarında 29 Ekim coşkusu
Gestaş feribotlarında 29 Ekim coşkusu
  1. GENEL

banner4389

banner4349

banner3841