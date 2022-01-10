banner4556

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

banner4336

Tekirdağ ili genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı
banner4583

Tekirdağ ili genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

banner4575

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonlarda 19 bin 429 adet extacy hap, 1 kilo 582 gram bonzai, 780,95 gram metamfetamin, 742,7 gram eroin, fişeklenmiş ve satışa hazır halde çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 83 bin 860 TL para, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İl ve ilçelerde işlemleri tamamlanarak adliyelere sevk edilen toplam 37 şahıs tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır...
Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321