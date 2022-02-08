banner4556

Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

banner4664

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
banner4582

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu madde satıcıları başta olmak üzere suç işleyen kişilere yönelik olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde asayiş ve narkotik konuları ile ilgili olarak önceden belirlenen 14 ayrı adrese toplamda 250 polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca ve tüfeklere ait yaklaşık 50 adet fişek, 40 gram uyuşturucu maddelerden bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi, yaklaşık 20 sentetik hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

banner4336

Hedef şüphelilerden 11’inin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler...
Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler...
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349