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Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

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Tekirdağ’da tefecilik ve nitelikli yağma suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 4 gözaltı
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Tekirdağ’da tefecilik ve nitelikli yağma suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tefecilik, nitelikli yağma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli şahsın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde bulunan toplam 4 ikamet 2 işyerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 73 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, soruşturma işlemlerine başlandı.

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