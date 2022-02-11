Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’da tefecilik ve nitelikli yağma suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tefecilik, nitelikli yağma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli şahsın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinde bulunan toplam 4 ikamet 2 işyerinde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 73 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, soruşturma işlemlerine başlandı.