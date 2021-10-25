Tekirdağ’da yardıma giden bot alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de denizde kayboldu.

Olay, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Mürefte Limanı önlerinde karaya oturan römorköre yardıma giden bot, olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Ters dönen bottaki 2 kişi denize düştü. Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirilmesi üzerine bölgeye Şarköy, Tekirdağ ve Çanakkale’den ekipler sevk edildi. Botun alabora olduğu noktaya giden ekipler, denize düşen M.A.’nin (46) cansız bedenine ulaştı. Denizde kaybolan M.B.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.