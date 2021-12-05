Tekirdağ’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi hastanelik oldu.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; F.D. (19) idaresindeki 59 AEY 516 plakalı otomobil hızlı seyrederken, önüne çıkan İ.F. (24) yönetimindeki 59 ADM 529 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından park halindeki 3 ticari araca daha çarpan 59 AEY 516 plakalı otomobil, ancak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü F.D., olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer iki yaralı ise Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kaza bölgesine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri ise yolun bir şeridini dubalarla kapayarak, geçişi diğer şeritten kontrollü olarak verdi.

Toplamda 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.