Teknesi karaya vurdu, kendisi 3 gündür kayıp

Çanakkale’de teknesiyle balığa çıkan balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor. Teknesi karaya vuran balıkçıyı hem denizde hem de karadan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’de kenti ortadan ikiye bölen ve balıkçı barınağı olarak kullanılan Sarıçay’dan geçtiğimiz Pazartesi günü ’Seher-S’ isimli teknesiyle balık avlamak için Bozcaada açıklarına gelen balıkçı Mümin Sakin’in (66) teknesi Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi sahilinde karaya vurdu.

Çarşamba günü akşam saatlerinde Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi sahilinde bir teknenin karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, teknede yaptıkları incelemede kayıp balıkçı Mümin Sakin’in eşyalarını ve kimliğini buldu. Jandarma ekipleri Mümin Sakin’in kaybolduğunu Bursa’da yaşayan oğlu Abdullah Sakin’e (44) bildirdi.

Bursa’dan Çanakkale’ye gelen Abdullah Sakin, jandarma ekiplerinden babasına ait eşyaları ve zarar gören tekneyi teslim aldı. Ekiplere kayıp başvurusu yaptığını belirten Abdullah Sakin, "Kolluk kuvvetleri beni aradı ve durumu bildirdi. Bende buraya geldim. Jandarmadan bilgileri aldım. Babamın teknesi karaya vurmuş, kendisi şuanda kayıp. Ben de kayıp başvurumu yaptım. Yetkililer kendisini arıyor. Babam yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Kendisini denizlere adamış bir insan. Bir süredir kendisiyle görüşmüyorduk. Ama olayı duyunca ben de bir evlat olarak vazifemi yapmaya geldim" diye konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Geyikli-Bozcaada arasında hem denizden hem de karadan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.