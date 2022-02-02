Tekstil firmasına vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Güngören’de bir tekstil firmasının kasasında bulunan yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerindeki dövizi ve 105 bin TL’yi çalan iki hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.

Olay, 26 Ocak 2022 günü Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tekstilcilik yapan E.I., iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polise giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çelik kasanın matkap ile açıldığını ve içinde yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde olan 52 bin dolar ile 155 bin euronun, ayrıca 105 bin liranın çalındığını belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlayan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

Kıskıvrak yakalandılar

Ekipler, kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu Ivan B. ile Maksym’ın adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 100 dolar, 25 bin 200 euro ile bir adet tabanca, çok sayıda mermi ve kapı açmaya yarayan malzeme ele geçirildi.

Bir kişi tutuklu

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İvan B.’nin daha önceden 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken çıkarıldığı mahkeme kararı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı. Öte yandan şahısların bina ya giriş çıkış anları güvenlik kamerasına kaydedildi.