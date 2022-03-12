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Telefon hırsızının rahatlığı ‘pes’ dedirtti

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Şişli’de bir AVM’de bir vatandaşın kapı detektörü sepetinde unuttuğu telefonunu, üzerine kendi cep telefonunu koyarak çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı serbest bırakılırken, rahat tavırları ise ’pes’ dedirtti.

Telefon hırsızının rahatlığı ‘pes’ dedirtti
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Şişli’de bir AVM’de bir vatandaşın kapı detektörü sepetinde unuttuğu telefonunu, üzerine kendi cep telefonunu koyarak çalan şüpheli şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı serbest bırakılırken, rahat tavırları ise ’pes’ dedirtti.

Olay, 9 Mart günü saat 13.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. isimli şahıs, AVM güvenlik noktasından geçerken cep telefonunu kapı detektörü sepetinde unuttu. Şüpheli E.E. isimli şahıs, durumu fark etmesi üzerine kendi cep telefonunu R.G.’nin cep telefonunun üstüne koyarak çaldı. O anlar kameraya yansırken, ekiplerin çalışmaları doğrultusunda saat 20.00 sıralarında aynı AVM içerisinde yakalanan E.E., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şahsın cep telefonunu çalma anı AVM’nin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahsın rahat bir şekilde sepette unutulan cep telefonun üzerine kendi telefonunu koyarak aldığı ve AVM’ye girdiği görüldü.

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