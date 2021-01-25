TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde bir tır ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Önce midibüse ardından gişelere çarpan tırın sürücüsü sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken b
TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde bir tır ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Önce midibüse ardından gişelere çarpan tırın sürücüsü sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.
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