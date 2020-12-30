TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
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