Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı
Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı.Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.İ
ASAYİŞ
20 Kasım 2021 Cumartesi 15:45
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Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı.Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.İ