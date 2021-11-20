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-Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı. Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı. Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

-Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı. Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
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Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı. Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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