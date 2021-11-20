Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı. Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde bir tır ile cip çarpıştı. Kazada bir kişinin cipte sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.