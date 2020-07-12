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Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.

Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.

Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.
Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.
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