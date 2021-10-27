TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Otomobil alev alev yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Otomobil alev alev yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Otomobil alev alev yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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